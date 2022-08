Calciomercato Palermo, operazione tagli: da Somma a Fella, c’è necessità di sfoltire

Operazione "sfoltimento", Rinaudo e Zavagno al lavoro per cedere gli esuberi

"È ora dei tagli. La lista degli over, con Saric, ha raggiunto quota 19. L’imminente arrivo di Vido la porterà a 20, costringendo il Palermo a togliere due nomi dall’elenco" - apre così l' edizione odierna del "Giornale di Sicilia" che focalizza la sua attenzione sul mercato in uscita del Palermo FC.

Giuseppe Fella sembrerebbe di fatto già in partenza, e dovrebbe lasciate la Sicilia per tornare a Monopoli, lì dove è esploso nella stagione 2019-2020 (con 17 reti in 28 presenze) e dove si appresta a rientrare per il prossimo campionato di C con i pugliesi. L’accordo è atteso in giornata, sulla base di un prestito secco - riferisce il noto quotidiano. Fella, nell’allenamento di ieri pomeriggio a Boccadifalco, ha lavorato in disparte, in compagnia di un altro "esubero", il difensore Michele Somma. I due sono hanno fatto il loro ingresso in campo quando il resto della squadra aveva già iniziato la seduta, rimanendo ai margini del terreno di gioco a seduta conclusa - scrive il GdS.

Se per Fella si sta però concretizzando la possibilità di andare a giocare altrove, per il centrale ex Deportivo la Coruña ogni questione potrebbe essere rinviata alle prossime settimane. Con la possibilità di muoversi giusto di qualche chilometro: sulle sue tracce si è mosso ilCatania, che lo rileverebbe in caso da svincolato, motivo per cui sarebbe necessario un accordo tra il giocatore e il Palermo per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2023. L’alternativa, senza una cessione nelle prossime 48 ore (si era prospettata anche l’ipotesi di un trasferimento in Turchia), sarebbe quella di restare in tribuna fino a gennaio.

La partenza di Fella e l’esclusione di Somma porterebbero la lista degli over del Palermo a quota 18, in linea con quanto previsto dalle norme della Lega B. Però non si tratta degli unici "tagli" su cui il diesseLeandro Rinaudo ed il polo di riferimento dello scouting del City Football Group, Luciano Zavagno, stanno lavorando per sfoltire l’organico.

Restano da sistemare anche Doda e Peretti, entrambi con pochissimo spazio a disposizione in una difesa dove le alternative non mancano di certo. Allo stato attuale, il secondo ha maggiori chance di andare via in prestito in Serie C. Sulle sue tracce ci sono Gelbison (che però vorrebbe anche Doda) e Lecco. Qualora dovessero restare, però, non occuperebbero posti in lista, trattandosi di due under. Stessa cosa per Accardi, il cui futuro resta incerto, ma prende uno slot da "bandiera" per via della sua militanza in rosanero e non incide sulle liste over - chiude così il GdS.