Calciomercato Palermo, ok per Pierozzi: accordo con la Fiorentina, domani le visite

Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", Pierozzi domani mattina sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al Palermo. Successivamente, il difensore ex Reggina e Salernitana volerà in Inghilterra, dove i rosanero si alleneranno dal 23 al 2 agosto. Nuova avventura in Serie B, dunque, per Pierozzi, che in cadetteria ha già collezionato trentacinque presenze, con quattro gol e due assist. Dodici le presenze in Serie A (ed un gol), due in Conference League.