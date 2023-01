Calciomercato Palermo, occhio all’attacco: viva la pista Tutino, Sibilli del Pisa…

Il Palermo tiene al momento in stand by le posizioni di Edoardo Soleri e Luca Vido , ma al contempo setaccia il mercato al fine di individuare un elemento che possa elevare cifra tecnica e realizzativa di un reparto, numeri alla mano, fin troppo Brunoricentrico. Giri d'orizzonte, suggestioni, sondaggi, una cospicua serie di profili monitorati.

La ricerca di un attaccante con caratteristiche complementari al bomber Matteo Brunori, in grado di affiancarlo nel comparto avanzato o all'occorrenza di fungere da prima alternativa, prosegue sottotraccia. Al netto degli aculei da tridente impiegabili anche da quinti di centrocampo, da esterni alti con spiccata propensione offensiva, come Demba Seck (sondaggio interlocutorio con Torino ed entourage del classe 2001 senegalese) Salvatore Molina (classe 1992 in forza al Monza), il club rosanero vorrebbe ingaggiare un elemento in grado di interpretare il ruolo di seconda punta o terminale offensivo centrale. L'edizione odierna del "Giornale di Sicilia" si sofferma sulle strategie di mercato del binomio dirigenziale Rinaudo-Zavagno, che lavora alacremente anche per rafforzare il reparto offensivo della squadra rosanero.