Calciomercato Palermo: obiettivo De Rose ma c’è la concorrenza. Colpani e gli under…

In vista delle prossime scadenze da rispettare, il Palermo è a lavoro per costruire la squadra del futuro.

Il club di viale del Fante, infatti, continua a setacciare il mercato, con l’obiettivo di completare l’organico da mettere a disposizione del nuovo tecnico. Con Martin e Martinelli certi della riconferma, tra i nomi su cui sta lavorando con più insistenza la dirigenza vi sarebbero anche quelli di Erdis Kraja e Christian Langella, che hanno vestito la maglia rosanero nel corso dell’ultima stagione. “Se per il reparto arretrato mancano veramente pochissimi tasselli (tanto più col probabile ritorno di Doda in Sicilia), in mediana potrebbe essere necessario qualche puntello in più”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’.

“Per completare il settore centrale si valutano anche profili di maggiore esperienza, soprattutto per quanto riguarda il campionato di Serie C”, si legge. Ragion per cui, il Palermo avrebbe messo nel mirino anche Francesco De Rose, mediano classe ‘87 il cui contratto che lo lega attualmente alla Reggina scadrà nel 2021. Capitano della compagine amaranto, l’avventura di De Rose con la maglia della Reggina potrebbe concludersi a breve. E sulle tracce del giocatore originario di Cosenza vi sarebbe anche il Modena in Serie C. “Non si tratta comunque dell’unico profilo seguito dai rosanero per il centrocampo. Sul fronte giovani, è già stato messo da tempo nel mirino il 21enne Colpani, di proprietà dell’Atalanta e attualmente in prestito al Trapani in Serie B. I buoni rapporti col club bergamasco potrebbero giocare un ruolo decisivo nel caso in cui il centrocampista nel giro della nazionale Under 20 dovesse essere ‘parcheggiato’ in un club di terza serie”, conclude il noto quotidiano generalista.