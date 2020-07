Calciomercato Palermo, obiettivo Corazza: la Reggina apre, ma c’è la concorrenza. Gli altri nomi in lizza…

“La Reggina apre per corazza”.

Titola così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che punta i riflettori in casa Palermo. Il club di viale del Fante, si sa, da tempo avrebbe messo nel mirino Simone Corazza, attaccante classe 1991 di proprietà della Reggina. Dopo aver ufficializzato gli acquisti di Jeremy Menez e Kyle Lafferty, “gli amaranto sono costretti a sfoltire il reparto offensivo, soprattutto perché in organico ci sono otto ‘over’ in più rispetto a quelli previsti dal regolamento della Serie B”, si legge.

Ragion per cui, il direttore sportivo della Reggina, Massimo Taibi, avrebbe avviato i primi contatti con il Palermo ma non solo. Sì, perché sulle tracce di Corazza vi sarebbero anche altri club di Serie C, ovvero Modena e Ternana. “In avanti dobbiamo farne uscire tre e Corazza ha diverse richieste”, ha dichiarato di recente lo stesso Taibi ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’. Per questo motivo, la dirigenza rosanero starebbe valutando anche altri profili.

“È il caso di Biasci, centravanti del Carpi e capocannoniere del girone B con 14 reti. L’attaccante è finito nel mirino della Reggiana neopromossa in Serie B, ma ha parecchio mercato anche in C. Stessa situazione per Brighenti, in uscita dal Monza e cercato dal Como, ma la pista lariana sembrerebbe essersi raffreddata. Al momento, però, dal fronte rosanero non si registrano particolari sviluppi al riguardo”, scrive il noto quotidiano. Comi (Pro Vercelli), Caturano (Virtus Entella), Di Piazza (Catanzaro), Magnaghi (Pordenone) Gliozzi (Sassuolo) e Costantino (Triestina) sono, invece, gli altri nomi in lizza.

CENTROCAMPO – Per quanto concerne il centrocampo, “con Langella ormai avviato alla permanenza al Pisa e la fase di stallo sul rientro di Kraja dall’Atalanta”, il Palermo continua

a monitorare i profili di Agazzi del Livorno e De Rose della Reggina, oltre all’ex Primavera rosanero Davì, in forza al Modena. “Si attende la fine dei campionati, invece, per poter discutere con l’Atalanta di Colpani, centrocampista attualmente in prestito al Trapani e dunque ancora impegnato sul campo. Oltre a lui, piace sempre Pezzella della Roma, di rientro dal Modena”, conclude.