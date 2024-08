Calciomercato Palermo, nuova idea per l’attacco: nel mirino Crnac del Raków

Una nuova idea per l'attacco. Palermo sempre attivo sul mercato per potenziare e rifinire ulteriormente l'organico a disposizione di Alessio Dionisi. Riflettori puntati nella fattispecie sul reparto offensivo: secondo quanto riportato da "Sportitalia", sul taccuino del direttore sportivo Morgan De Sanctis anche il nome di Ante Crnac. Si tratta di una prima punta attualmente in forza al Raków, club che milita nella massima divisione del campionato polacco. Alto un metro e novanta, il classe 2003 - che la scorsa stagione ha siglato otto gol (cinque gli assist), giocando anche due spezzoni di gara in Europa League contro l'Atalanta - nel corso della sua carriera ha giocato anche come esterno sia a destra, sia a sinistra. Seguiranno aggiornamenti...