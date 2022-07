Calciomercato Palermo, non solo Sala e Nedelcearu: anche Stoppa ad un passo

Il giovane talento della Sampdoria è reduce da una stagione molto positiva in C

Il Palermo prova ad accelerare per rinforzare l'organico a disposizione di Silvio Baldini per il prossimo campionato di Serie B. Renzo Castagnini e Luciano Zavagno stanno lavorando senza sosta per regalare al tecnico di Massa quegli innesti utili ad elevare la cifra tecnica e di personalità della squadra per renderla il più competitiva possibile in relazione agli standard della categoria.

Con Salvatore Elia già in ritiro e le trattative praticamente chiuse relative all'arrivo in rosanero del centrale Ionuț Nedelcearu e dell'esterno basso mancino Marco Sala (QUI I DETTAGLI), "un'altra operazione ben avviata è quella per Stoppa", scrive l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport".

Reduce da una stagione molto positiva con la maglia della Juve Stabia in Serie C, con la quale ha collezionato trentaquattro presenze condite da undici gol e sei assist, il giovale talento della Sampdoria potrebbe approdare nei prossimi giorni alla corte di Baldini. Classe 2000, "Stoppa è un attaccante rapido e molto duttile: può giocare da prima punta e da trequartista, centralmente o esterno, alla Luperini o come Floriano, per intenderci", conclude la Rosea.