Calciomercato Palermo, non solo Giron: idee Pasini e Ceccarelli. La situazione

Il casting per la difesa è iniziato. Filippi e Castagnini sono al lavoro per costruire il Palermo che verrà. E per quanto riguarda il reparto arretrato, resta in bilico la posizione di Ivan Marconi. Il centrale classe 1989 piace a diverse squadre in Serie C e senza rinnovo rischia di lasciare la Sicilia. Per questo motivo, la dirigenza continua a cercare rinforzi.