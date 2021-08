Calciomercato Palermo, non solo Brunori: è fatta per Dall’Oglio del Catania

Il centrocampista classe 1992 lascerà Catania per approdare al Palermo: l'affare sembra in dirittura d'arrivo

Quello del centravanti proveniente dalla Juventus Under 23 non sarà, però, l'ultimo innesto della sessione estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", infatti, in mezzo al campo è fatta per Jacopo Dall'Oglio del Catania. Dopo i sondaggi delle scorse settimane da parte del Palermo, l'affare sembra ormai chiuso, con il calciatore che è atteso in città.