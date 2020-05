Calciomercato Palermo, mezza squadra ai saluti: solo in cinque certi di restare. La situazione

“Valigie pronte, mezzo Palermo è già ai saluti. Alcuni sperano si tratti di un arrivederci, altri sanno già di essere invece al passo d’addio“.

Apre così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, che ha fatto il punto sui prossimi movimenti di mercato del club rosanero. Poche mosse, come è naturale che sia, al momento, in entrata, piuttosto la società di viale del Fante sta cercando di capire chi confermare in vista della prossima stagione e chi invece non rientrerà più nel progetto tecnico. Poche le certezze, tanti i dubbi sui diversi calciatori attualmente in rosa.

Sicuri di restare nel capoluogo siciliano sono certamente Edoardo Lancini e Alessandro Martinelli. Due giorni fa, i due ex giocatore del Brescia hanno incontrato Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini per i saluti prima di lasciare la città, ma entrambi saranno due dei pilastri della squadra che verrà. Stesso discorso vale per Alberto Pelagotti, Roberto Floriano e Roberto Crivello. Ma non solo; nonostante il loro futuro non sia stato ancora deciso, chi potrebbe continuare a vestire la maglia rosanero sono anche Malaury Martin e Andrea Accardi.

Situazione diversa e completamente opposta è quella che riguarda Giovanni Ricciardo. Il club di viale del Fante, prima di sciogliere le riserve circa il futuro del centravanti messinese, con ogni probabilità vorrà confrontarsi con il nuovo allenatore. Ciò nonostante, la sensazione resta quella che l’ex Cesena non farà parte dell’organico che affronterà il prossimo campionato di Serie C con l’obiettivo di lottare per la promozione in serie cadetta.

Capitolo a parte è, invece, quello che riguarda i calciatori in prestito, visto che il Palermo dovrà trattare con le società proprietarie dei loro cartellini. Sagramola e Castagnini sarebbero intenzionati a tenere, almeno per un’altra stagione, alcuni di loro. Stiamo parlando di quei giovani che si messi in mostra nel corso del campionato di Serie D, tra i quali vi sono sicuramente Manuel Peretti, Mattia Felici, Christian Langella e Andrea Silipo, che hanno già lasciato il capoluogo siciliano tra ieri e l’altro ieri. Seguiranno aggiornamenti…