Calciomercato Palermo, Marconi rinnova: l’eroe di Padova resta in rosa. I dettagli

Palermo operativo sul mercato: Ivan Marconi rinnova con il club rosanero

Ore intense, laboriose e proficue per il ds rosanero Renzo Castagnini. Il dirigente di origine toscana si sta prodigando per ricomporre ed impreziosire il puzzle a disposizione di Silvio Baldini nella prossima stagione che vedrà il nuovo Palermo targato City Football Groupai nastri di partenza del campionato di Serie B. Rinnovi contrattuali e conferme tra le priorità assolute in sede di calciomercato. Fumata bianca per quanto concerne uno dei protagonisti assoluti della cavalcata playoff culminata con il salto di categoria per il club di viale del Fante: il Palermo ha infatti raggiunto l'accordo con l'entourage di Ivan Marconi, difensore centrale classe 1989, per il rinnovo del contratto scaduto lo scorso trenta giugno.

Secondo indiscrezioni raccolte da Mediagol.it, l'esperto calciatore ex Monza sottoscriverà un accordo annuale con la società siciliana, al vaglio contestualmente anche l'inserimento di un'opzione per un'ulteriore stagione in caso di promozione in Serie A. Soddisfazione reciproca per le parti in causa e iter procedurale in corso, sul piano burocratico e documentale, che farà da preludio all'ufficializzazione dell'operazione.

Baldini potrà ancora contare sulle prestazioni di un elemento che ha costituito un vero e proprio cardine nel cuore del pacchetto difensivo della compagine che ha meritatamente conquistato il salto di categoria. Trentaquattro le presenze di Marconi in maglia rosanero, tra regular season, Coppa Italia e playoff, nell'esaltante stagione appena conclusa. Con l'avvento del tecnico toscano in panchina e la relativa metamorfosi tattica e concettuale della squadra, il rendimento di Marconi è cresciuto in maniera esponenziale. Il calciatore ha esaltato le sue prerogative preponderanti: intensità agonistica, capacità di concentrazione, esplosività e senso dell'anticipo, formando con Lancini una coppia affidabile e performante nel cuore della retroguardia, proprio nella fase topica della stagione.

Bravo ad accorciare in avanti con la linea in sede di pressing alto collettivo, attento in marcatura ed abile nel gioco aereo, pronto e reattivo nel rinculare all'occorrenza per togliere profondità alle giocate avversarie. Brillante in sede di lettura e spesso provvidenziale nella chiusura delle diagonali.

Un Marconideluxe, al pari dei compagni, giunto in eccellente condizione psicofisica all'appuntamento decisivo con i playoff. Emblematico il salvataggio in sforbiciata sulla linea nella finale d'andata contro il Padova, gesto tecnico e atletico dal peso specifico significativo nell'ottica del doppio confronto che ha schiuso le porte del paradiso a Brunori e compagni. Dopo la gioia della promozione, giunge anche quella del rinnovo contrattuale per Ivan Marconi: la sua avventura in rosanero prosegue all'alba della nuova era calcistica del Palermo FC targata City Football Group.