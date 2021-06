Calciomercato Palermo, Marconi in uscita? La Reggiana sulle tracce dell’ex Monza

Senza rinnovo, il difensore bresciano potrebbe lasciare il Palermo

Finito il campionato, è tempo di programmare la prossima stagione. E di sciogliere il nodo rinnovi di chi scade nel 2022 . Sono diversi i calciatori con il contratto in scadenza tra un anno, il cui futuro è tutto da decifrare: Pelagotti, Accardi, Marconi, Lancini, Marong, Odjer, Saraniti, Valente, Floriano, Kanoute e De Rose (quest'ultimo con opzione per il terzo anno).

"Calciatori in scadenza? Al momento dobbiamo costruire una buona squadra, quella dei rinnovi non è la nostra priorità", ha dichiarato di recente in conferenza stampa il presidente del Palermo Dario Mirri . Tuttavia, senza un rinnovo, chi potrebbe scegliere di guardarsi attorno è proprio Marconi .

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del "Corriere dello Sport", il difensore ex Monza sarebbe in uscita, con la Reggiana interessata al cartellino del numero 15 rosanero. Fresca di retrocessione dalla Serie B alla C, la società emiliana ha scelto di puntare su Aimo Diana. Il tecnico bresciano, ex giocatore del Palermo, ha firmato un contratto che lo legherà alla Reggiana fino al 30 giugno 2022, con un rinnovo automatico per la stagione successiva in caso di promozione.