Calciomercato Palermo, Luperini saluta: l’ex Trapani ceduto al Perugia. I dettagli

Gregorio Luperini saluta: il centrocampista lascia Palermo e riparte dal Perugia

Non solo colpi di spessore in entrata ma anche significative operazioni in uscita.

Il centrocampo è il reparto attualmente oggetto di maggiori cambiamenti in seno al nuovo Palermo di Eugenio Corini.

Leo Stulac e Jacopo Segre nuovi e pregiati tasselli in zona nevralgica, che arricchiscono il mosaico in mediana della compagine rosanero edizione 2022-2023. Dario Saric, il gioiello italobosniaco in forza all'Ascoli, prossimo prestigioso obiettivo del direttore sportivo Leandro Rinaudo, che, per aggiudicarsi le prestazioni del talentuoso classe 1997, dovrà battere la serrata e qualificata concorrenza di Sampdoria, Salernitana e Cremonese. Damiani e Broh gli altri elementi attualmente presenti nel roster di centrocampo.

Dopo l'approdo dell'ex capitano Francesco De Rose al Cesena, la cessione di Dall'Oglio all'Avellino ed il mancato rinnovo di Odjer, saluta anche la mezzala offensiva Gregorio Luperini.

Ago della bilancia tattico nel 4-2-3-1 del Palermo di Silvio Baldini, giocatore chiave negli equilibri della formazione che ha conquistato la promozione in Serie B dopo l'esaltante cavalcata tra finale del girone di ritorno e playoff. Ben sette gol e quattro assist vincenti, un'infinità di chilometri percorsi sul manto erboso ed una marea di palloni recuperati in pressing alto sulla trequarti offensiva. Finto trequartista, mezzala plasmata da Baldini nelle vesti di guastatore nel cuore del tridente offensivo: cucitura, pressione, sponde e tempi di inserimento. Centrocampista universale rivitalizzato sotto il profilo atletico e motivazionale dalla cura del tecnico toscano. Autore, in prossimità del novantesimo, della rete che ha scacciato definitivamente gli incubi nel ritorno del primo step playoff contro la Triestina al "Barbera". Un destro chirurgico che è stato al contempo sospiro di sollievo ed anticamera di un sogno, che ha rischiato di infrangersi sul nascere nell'unica serata di scarsa vena degli uomini di Baldini, poi capaci di sbaragliare con pieno merito la concorrenza e schiudersi le porte del paradiso la sera del 12 giugno scorso.

Affare chiuso tra Palermo e Perugia: il club umbro acquista il cartellino dell'ex Trapani a titolo definitivo.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione Mediagol.it, le due società hanno trovato il punto di convergenza sulla base di circa 250.000 euro più una serie di bonus legati ad obiettivi individuali e collettivi (presenze e gol stagionali del calciatore e traguardi stagionali della compagine di Castori).

Luperini firmerà con il Perugia un lauto contratto triennale.

Nonostante il Palermo lo ritenesse inizialmente incedibile, proprio la divergenza di vedute sull'eventuale prolungamento del contratto con il club rosanero, in scadenza nel 2023, era stato motivo di riflessione per il calciatore ed il suo entourage al culmine di una stagione eccellente.

Il centrocampista ha mostrato infatti una crescita esponenziale in termini di continuità e qualità di rendimento fornito sul rettangolo verde. Maturazione calcistica e tattica trasposta concretamente in numeri di assoluto rilievo, un'escalation prestazionale che ha contribuito in maniera determinante al salto di categoria di Brunori e compagni. Un peso specifico rilevante in seno alla squadra di Silvio Baldini, oggetto di attenzione da parte di numerosi club di Serie B disposti ad investire sul cartellino del ragazzo ed a mettere sul piatto allettanti contratti pluriennali, oltre ad un'assoluta centralità nel progetto tecnico.

L'addio di Silvio Baldini e Renzo Castagnini, la tegola della mononucleosi, un avvio di stagione tutt'altro che semplice per il classe 1994 che ha deciso di sposare la causa del Perugia, dove ritroverà Fabrizio Castori con il quale ha condiviso un'importante e formativo trascorso professionale a Trapani.

Luperini raggiungerà già domani i suoi nuovi compagni. Visite mediche e firma prima di iniziare la sua nuova avventura professionale con la maglia biancorossa.