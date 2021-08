Calciomercato Palermo, Broh ai saluti: cena con Odjer e Marong

Jeremy Broh è stato ceduto all'FC SudTirol a titolo temporaneo

La telenovela legata al futuro dell'esubero Jeremy Broh ha avuto un lieto fine nell'ultimo giorno di calciomercato. L'ex centrocampista del Cosenza è stato ceduto a titolo temporaneo all'FC SudTirol e avrà così la possibilità di mettersi in mostra nel Girone A di Serie C.