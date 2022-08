Calciomercato Palermo, lista over: quattro gli slot liberi. Somma…

"Con la cessione di Luperini al Perugia, il Palermo torna in perfetto equilibrio sul tema liste", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". Il centrocampista ex Trapani libera uno slot nella lista over che, da regolamento, non possono essere più di 18 per squadra. Allo stato attuale, i rosanero hanno 15 elementi in organico nati prima del 1999, ma uno di questi è Accardi che occupa lo status di <<bandiera>>. Il direttore sportivo Leandro Rinaudo può, dunque, attualmente inserire quattro innesti nella lista da mettere a disposizione di Corini.