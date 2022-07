Calciomercato Palermo: le ultime su Elia e Nedelcearu, viva la pista Stramaccioni?

Il ds Castagnini è al lavoro per impreziosire la squadra a disposizione di Baldini

Giorni intensi e proficui per il ds rosanero Renzo Castagnini. Dopo i rinnovi contrattuali di Andrea Accardi, Roberto Floriano, Edoardo Lancini, Ivan Marconi, Nicola Valente e le conferme di Samuele Damiani e Matteo Brunori (in attesa dell'ufficialità), il dirigente originario di Reggello si sta prodigando per impreziosire il puzzle a disposizione di Silvio Baldini nella prossima stagione che vedrà il nuovo Palermo targato City Football Group ai nastri di partenza del campionato di Serie B.

I prossimi ad approdare in città saranno il portiere Mirko Pigliacelli e con ogni probabilità Salvatore Elia, figlio di Firmino, ex attaccante del Palermo tra il 2000 ed il 2001. Il Palermo avrebbe raggiunto un'intesa di massima con l'Atalanta per il suo trasferimento in Sicilia: prestito con diritto di riscatto e favore del club di viale del Fante e controriscatto per la Dea. L'esterno avrebbe già dato il suo ok, "manca però l'intesa economica tra il procuratore del giocatore e il Palermo", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".

Le parti si rivedranno ad inizio settimana, con l'obiettivo di arrivare all'attesa fumata bianca. Elia, che Baldini aveva già adocchiato in passato, non andrebbe ad occupare uno dei diciotto posti riservati agli over 23, essendo nato dopo il primo gennaio del 1999.

"E a proposito di 'under', resta in ballo la trattativa con la Juventus per Diego Stramaccioni, difensore centrale della Juventus", si legge. Ma non solo; per la difesa, il Palermo avrebbe messo nel mirino anche il rumeno Ionut Nedelcearu. Il ventiseienne, legato al Crotone da un contratto che scadrà nel 2024, sarebbe intenzionato a lasciare la Calabria dopo la retrocessione in Serie C. "La trattativa sarebbe ben avviata anche in questo caso, almeno così sostengono in Calabria", ma su di lui vi sarebbe anche l'Ascoli.

D'altra parte, tra i difensori attualmente in organico, Somma, Peretti e Marong sarebbero in uscita. Il primo piace al Foggia di Roberto Boscaglia, mentre i due giovani potrebbero trovare sistemazione in C. Da valutare le posizioni di Dall'Oglio (che Boscaglia vorrebbe a Foggia), Crivello e Fella. Seguiranno aggiornamenti...