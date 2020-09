Calciomercato Palermo, le liste da 22 a 24 e la strategia del club: Luperini nel mirino, Somma…

La notizia era nell’aria, nella giornata di ieri l’ufficialità: Nicola Rauti è un nuovo giocatore del Palermo.

Il talentuoso attaccante classe 2000 è approdato in Sicilia in prestito secco dal Torino dopo aver rinnovato il contratto con i granata fino al 30 giugno 2023. “Un rinnovo necessario per poter formalizzare il passaggio in prestito, senza opzioni per un eventuale riscatto”, scrive l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. L’ex Monza, dunque, oggi sosterrà il primo allenamento con i nuovi compagni di squadra e sarà a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia per la sfida contro il Potenza, in programma domenica pomeriggio allo Stadio “Renzo Barbera”.

Chi ha già iniziato ad allenarsi è, invece, Michele Somma. Il difensore che di recente ha rescisso il contratto che lo legava al Deportivo la Coruña ha già sostenuto le visite mediche di rito ed effettuato il tampone previsto dai protocolli sanitari: “si attende solo il transfer dalla Spagna” per l’ufficialità.

LE LISTE – Con Rauti e Somma, sono ventidue, al momento, i giocatori in lista. Tra questi anche Silipo nato nel 2001 e Fallani, arrivato in prestito dalla Spal senza un contratto professionistico. Pertanto, entrambi sarebbero fuori dall’elenco bloccato a 22 calciatori. Per questo motivo, il Palermo – ad oggi – ha ancora due slot liberi, che diventeranno quattro nella giornata di venerdì, quando l’assemblea di Lega Pro ratificherà il passaggio della lista da 22 a 24 giocatori. Tuttavia, l’intenzione del club di viale del Fante “sembrerebbe quella di non stravolgere l’organico attuale, con la possibilità di inserire solamente un altro elemento nella squadra di Boscaglia”. E con ogni probabilità rinforzando il centrocampo. Sfumato l’arrivo di Fabio Foglia, che firmerà il rinnovo con l’Arezzo, adesso la società rosanero starebbe attendendo il possibile svincolo di Gregorio Luparini dal Trapani.

Seguiranno aggiornamenti…