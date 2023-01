Calciomercato Palermo, l’agente di Pigliacelli: “Ecco quando parleremo di rinnovo”

Personalità e spalle larghe per parare anche qualche critica di troppo, interventi decisivi che hanno portato in dote punti pesanti, contribuendo alla progressiva evoluzione, in termini prestazionali e di classifica, del Palermo di Eugenio Corini. Mirko Pigliacelli non si è certo contraddistinto soltanto per la sua abilità tecnica palla al piede in questa prima parte di stagione con la maglia rosanero, ma ha spesso blindato il risultato o tenuto in vita le chance di recuperare il match della sua squadra con parate decisive. Sempre più leader e punto di riferimento della compagine di Corini, l'ex estremo difensore di Spezia, Trapani e Sassuolo, tra le altre, vive il presente e guarda con ottimismo al futuro. L'agente del classe 1993, Danilo Caravello, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai microfoni di TMW.