Calciomercato Palermo, l’addio di Ricciardo: il bomber firma per il Seregno

Giovanni Ricciardo saluta il Palermo.

Il primo grande colpo dell’era Mirri firmato Sagramola–Castagnini era stato l’acquisto del bomber classe ’86, scelto dal duo di dirigenti per la sua incredibile capacità realizzativa ritenuta fondamentale per guidare il Palermo verso la promozione istantanea dalla Serie D alla Serie C.

Dopo un avvio scoppiettante durante il quale aveva realizzato otto gol in appena dieci partite, l’ex attaccante del Cesena aveva subito un clamoroso calo di prestazione non riuscendo più ad essere incisivo all’interno dell’area di rigore avversaria. Poi nel mese di gennaio era arrivato l’infortunio, una lesione di primo grado al semitendinoso della coscia destra, durante la gara contro il Roccella, che lo ha poi praticamente tenuto fuori per le partite restanti giocate prima dello stop definitivo a causa dello scoppio della pandemia di Coronavirus.

Le prestazioni di Ricciardo non sono però state abbastanza per convincere Sagramola e Castagnini a riconfermarlo anche per l’anno prossimo, nonostante la sua buona esperienza in Serie C, campionato in cui ha raccolto 33 presenze complessive segnando però soltanto tre gol.

Ricciardo ha dunque deciso di accettare l’offerta del Seregno, club che milita attualmente nel girone B della Serie D e che l’anno prossimo punterà alla vittoria del titolo. Per tale motivo il club lombardo ha scelto di puntare sullo “specialista” delle promozioni, che ha raggiunto tale obiettivo con Siracusa, Sicula Leonzio, Cesena e proprio i rosanero.

A dare l’ufficialità è stato proprio il Seregno, attraverso un comunicato ufficiale rilasciato sul sito del club:

“Il Seregno Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante Giovanni Ricciardo per la stagione 2020/21.

Classe ’86, nel suo palmarès vanta la vittoria di quattro campionati di Serie D con le maglie di Siracusa, Sicula Leonzio, Cesena e Palermo. Benvenuto Giovanni a Seregno!”