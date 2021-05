Calciomercato Palermo, la squadra che verrà: Da Luperini e Da Rose, chi resta e chi va

“Palermo, chi resta e chi va”.

Apre così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”. Finito il campionato, per il Palermo è tempo di programmare la prossima stagione. In attesa di capire le evoluzioni, sia a livello societario, sia a livello tecnico. Quale sarà il futuro di Giacomo Filippi? Chi resta? Chi andrà via?

“E’ già possibile intuire come cambierà la squadra”, si legge. Tra sicuri partenti e possibili sacrificabili, calciatori come De Rose, Valente, Kanoute, Luperini, Odjer e Marconi “dovrebbero costituire l’ossatura della prossima squadra”. Lasceranno la Sicilia, invece, Rauti, Palazzi, Corrado e Fallani che faranno rispettivamente ritorno al Torino, Monza, Inter e Spal. Nel dettaglio, Rauti sarà valutato in ritiro dal nuovo tecnico Ivan Juric, prima di girarlo ancora una volta in prestito. In Sicilia? Chissà. Difficilmente, invece, torneranno a Palermo Palazzi e Corrado.

“Un’altra operazione sicura è quella della cessione di Lorenzo Lucca“, prosegue la Rosea. Le prestazioni offerte dal numero 17 rosanero prima dello stop per infortunio sono state oggetto di grande attenzione da parte di numerosi club di Serie A e B, interessati ad aggiudicarsi il suo cartellino nella prossima sessione estiva di calciomercato (QUI I DETTAGLI). D’altra parte, la plusvalenza realizzabile con la cessione del cartellino del classe 2000 potrebbe costituire un fattore estremamente significativo per dare un po’ di ossigeno alla casse del club.

Due i contratti in scadenza: quello di Martin e Santana. Il centrocampista francese è ai saluti, mentre l’argentino ha fatto capire di voler ancora continuare. Ragion per cui, ci sarà un confronto con la società. Infine, altre posizioni verranno valutate dopo la scelta del prossimo allenatore, come quella di Crivello e Somma.