Calciomercato Palermo, ipotesi Pacilli per il ruolo di esterno: i dettagli e i nomi sul taccuino…

Un nome nuovo per l’attacco del futuro.

Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini lavorano alacremente al fine di allestire una rosa quanto più completa e competitiva possibile in vista del prossimo campionato di Serie C. Dopo aver ufficializzato l’acquisto a titolo definito del giovane talento Andrea Silipo (LEGGI QUI I DETTAGLI), il club di viale del Fante starebbe valutando la possibilità di ingaggiare un altro esterno offensivo titolare, oltre ad un nuovo centravanti. Per questo motivo, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’, il Palermo sarebbe interessato a Mario Pacilli, svincolato dopo l’ultima esperienza in Serie C con la maglia della Viterbese. La seconda punta classe ’87 piace, però, anche al Cesena.

Sono diversi, comunque, i profili nel mirino della società rosanero: “come quello di Marsura del Livorno, oltre al ‘sogno’ Di Gaudio, attualmente in prestito allo Spezia, ma di proprietà del Verona che non intende puntare su di lui per la prossima stagione”. Per quanto concerne il nuovo centravanti, in attesa del ritorno di Lucca, “il mirino rimane sempre puntato su Corazza della Reggina, per il quale resta vivo l’interesse di Modena e Avellino. Oltre a lui, il Palermo ha sondato il terreno per Brighenti del Monza, Caturano della Virtus Entella, Biasci del Carpi e Di Piazza del Catanzaro, ma l’elenco di nomi finiti nell’orbita rosanero in questa fase interlocutoria è a dir poco lungo”, conclude il noto quotidiano.