Calciomercato Palermo: in attacco si sonda la pista La Mantia, piace anche Ferrante

L'affare Brunori è attualmente in stand-by: Castagnini valuta le alternative

Mediagol ⚽️

"Impasse Brunori, in attacco si sonda la pista La Mantia". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Uomo copertina della compagine di Silvio Baldini che poco meno di un mese fa ha conquistato meritatamente la promozione in Serie B, Matteo Brunori è considerato dallo stesso tecnico un tassello prezioso ed imprescindibile dal quale ripartire. Tuttavia, nonostante l'attaccante italo-brasiliano voglia Palermo ed il Palermo, l'affare è attualmente in stand-by, con la Juventus che vuole monetizzare la straordinaria stagione del calciatore con una cessione a titolo definitivo (QUI LE ULTIME).

Ragion per cui, il direttore sportivo Renzo Castagnini continua a valutare altri profili. "Si passa da La Mantia, che lo scorso anno giocava in Serie A con l'Empoli, finendo per Rolfini dell'Ancona, una delle rivelazioni dello scorso campionato di Serie C", si legge. E' stato accostato al Palermo anche Ferrante della Ternana. Queste, però, "sono solo alternative". La prima scelta è e resta, infatti, Brunori.

Intanto, con ogni probabilità, la prossima settimana il club di viale del Fante incontrerà Sandro Stemperini, agente dello stesso Brunori e di Gregorio Luperini, per discutere del futuro di quest'ultimo. Il centrocampista classe 1994 ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è finito nel mirino del Perugia (pronto ad offrire all'ex Trapani un triennale) e dell'Ascoli. La volontà del calciatore resta quella di rinnovare il contratto che lo lega ai rosanero. Tuttavia, in caso di mancata proposta da parte del Palermo, allora Luperini potrebbe guardarsi attorno e valutare le offerte giunte al tavolo.

Ma non solo; "oltre che per la punta, Castagnini sta valutando il da farsi per la mediana", prosegue il noto quotidiano. Uno dei nomi finiti nel taccuino del diesse sarebbe quello di Segre del Torino, la scorsa stagione in prestito al Perugia. Così come quello di Tascone, per il quale la Turris chiederebbe circa 100 mila euro. Il suo agente, però, ha smentito un possibile avvio di trattativa. Nella lista, infine, ci sarebbe anche l'esterno Leonetti. Seguiranno aggiornamenti...