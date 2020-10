Calciomercato Palermo, il club rosa batte un colpo: tutto ok per Luperini, l’ex Trapani in città. I dettagli dell’affare

Il Palermo batte un colpo.

Dopo il silenzio assordante registrato negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, protrattasi in autunno per l’emergenza Covid-19, il club rosanero definisce un’operazione importante e di livello in entrata. Boscaglia può sorridere ed incastonare un tassello funzionale e prezioso in seno al suo mosaico: Gregorio Luperini, talentuoso e duttile centrocampista classe 1994, è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo.

Svincolatosi per giusta causa, con tanto di placet del Collegio Arbitrale della Lega Pro, dal Trapani in seguito alla paradossale e irreversibile crisi societaria in casa granata, il ragazzo nato a Pisa ha scelto il club di Viale del Fante nonostante non mancassero di certo le pretendenti al suo cartellino anche in categoria superiore. Jolly completo in zona nevralgica, concilia fisicità, qualità tecniche e visione di gioco, denotando personalità e discreti tempi di inserimento in fase offensiva. Prevalentemente utilizzato da centrocampista centrale, Luperini interpreta al contempo con buona padronanza ed altrettanta efficacia il ruolo di mezzala su entrambi i versanti. Può giocare indipendentemente in una linea mediana schierata a due o a tre, elemento versatile e dotato di un’intelligenza calcistica tale da poter consentire a Boscaglia di variare all’occorrenza sistema di gioco.

Bravo il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini a muoversi tempestivamente sulle tracce dell’ex Pistoiese, anticipando e sbaragliando la folta concorrenza e persuadendo il calciatore in merito alla sua centralità nel progetto tecnico del club.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, Il giocatore sarebbe arrivato ieri sera nel capoluogo siciliano, dopo l’intesa raggiunta tra l’entourage del centrocampista e la dirigenza rosanero. Restano da limare e formalizzare gli ultimi dettagli in merito alla struttura dell’aspetto contrattuale. Le parti hanno originariamente lavorato sulla base di un’intesa biennale, ma l’ex Trapani dovrebbe firmare a breve un contratto che lo legherà al Palermo di proprietà di Hera Hora per i prossimi tre anni. Dopo il completamento del consueto iter che prelude al tesseramento di un nuovo calciatore, con tanto di adempimenti burocratici e rituali visite mediche, già in giornata dovrebbe arrivare l’ufficialità.

Gregorio Luperini è pronto ad elevare statura e cifra tecnica del centrocampo di un Palermo che sogna l’immediato ritorno in Serie B.