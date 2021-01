Calciomercato Palermo, il club punta sull’esperienza: De Rose atteso in città. E Di Gaudio…

Il Palermo è ormai prossimo a battere il primo colpo in entrata in sede di calciomercato invernale.

Francesco De Rose, navigato ed affidabile centrocampista classe 1987, è virtualmente un nuovo giocatore del Palermo. La Reggina non ha convocato il giocatore per la sfida contro il Frosinone, in programma oggi, dando il via libera per il trasferimento nel capoluogo siciliano. Tra oggi e domani, dunque, De Rose arriverà in città. E firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante per un anno e mezzo, inizierà a lavorare con i nuovi compagni di squadra. Ma non solo; secondo quanto riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’, il giocatore potrebbe anche assistere alla partita in scena domani al “Renzo Barbera” contro il Teramo.

Pupillo dell’ex tecnico della Reggina, Domenico Toscano, con il quale ha condiviso i trascorsi professionali intensi e gratificanti sia a Cosenza, sia in maglia amaranto, De Rose conosce a menadito la categoria: oltre ad avere collezionato 61 partite in Serie B, sfiorando la A proprio con la Reggina, in Serie C ha giocato ben 263 gare in tutti e tre i gironi, segnando 15 reti.

Intanto, nella giornata di ieri è andato in scena un summit di mercato al “Barbera”: presenti il presidente Dario Mirri, l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, il direttore sportivo Renzo Castagnini e il tecnico Roberto Boscaglia. D’altra parte, non sarà De Rose l’unico rinforzo di gennaio. Il Palermo, infatti, è sulle tracce di Antonio Di Gaudio. Fuori dal progetto tecnico di Ivan Juric e in scadenza di contratto, l’esperto attaccante esterno palermitano è pronto a lasciare Verona. Nel dettaglio, informa il noto quotidiano, Di Gaudio ha un ingaggio di 400 mila euro e avrebbe chiesto alla società rosanero di spalmarlo sulle prossime due stagioni. Ci sarebbe ancora qualche distanza tra domanda ed offerta, ma la sensazione è che la fumata bianca potrebbe arrivare.

In quel caso, o il Palermo cederà un calciatore attualmente in organico o metterà fuori rosa un tesserato. Infine, non troverebbero al momento conferme le voci sull’interessamento per il difensore dell’Ascoli Simone Sini per il quale ci sarebbe stata solo una richiesta di informazioni.