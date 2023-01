Calciomercato Palermo, idea Sibilli: sondaggio per l’attaccante del Pisa. I dettagli

Sondaggio del Palermo per l'attaccante classe 1996 del Pisa, Giuseppe Sibilli

Giri d'orizzonte, suggestioni, sondaggi, una cospicua serie di profili monitorati. La ricerca di un attaccante con caratteristiche complementari al bomber Matteo Brunori, in grado di affiancarlo nel comparto avanzato o all'occorrenza di fungere da prima alternativa, prosegue sottotraccia.

Il Palermo tiene al momento in stand by le posizioni di Edoardo Soleri e Luca Vido, ma al contempo setaccia il mercato al fine di individuare un elemento che possa elevare cifra tecnica e realizzativa di un reparto, numeri alla mano, fin troppo Brunoricentrico. Al netto degli aculei da tridente impiegabili anche da quinti di centrocampo, da esterni alti con spiccata propensione offensiva, come Demba Seck (sondaggio interlocutorio con Torino ed entourage del classe 2001 senegalese) Salvatore Molina (classe 1992 in forza al Monza), il club rosanero vorrebbe ingaggiare un elemento in grado di interpretare il ruolo di seconda punta o terminale offensivo centrale.

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, circa una settimana fa, il management del club di viale del Fante avrebbe fatto un sondaggio per il classe 1996 di proprietà del Pisa, Giuseppe Sibilli. Con la società toscana, il jolly offensivo nativo di Napoli ha collezionato in totale 71 presenze e dieci reti. Il bilancio personale del ragazzo nello scorso torneo cadetto, culminato nella rocambolesca sconfitta nella finale playoff contro il Monza ad un passo dalla promozione in Serie A, è di cinque reti in trentacinque presenze, impreziosite da due assist.

Profilo molto stimato dal tecnico D'Angelo e dall'ambiente nerazzurro, Sibilli ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Pisa fino al giugno 2026. Nella scorsa sessione estiva, il pressing del Modena non è andato a buon fine, il Pisa, forte della volontà del calciatore di ritentare l'assalto alla massima serie con la squadra nerazzurra, ha resistito ad un'offerta vicina ai due milioni di euro per il cartellino dell'ex Albinoleffe.

Molto attivo in entrata per quanto concerne il reparto offensivo, il club del presidente Corrado potrebbe contemplare l'ipotesi di cedere il cartellino del classe 1996 in questa finestra invernale al cospetto di una congrua offerta. Forte fisicamente, eclettico sul piano tattico e tendenzialmente dinamico, Sibilli può agire da terminale di riferimento centrale o seconda punta, interpretando anche con profitto il ruolo di elastico tra le linee sulla trequarti offensiva. L'attaccante sta molto bene alla corte di D'Angelo ma, nel caso in cui le contingenze dovessero profilare l'ipotesi di un suo trasferimento a gennaio, l'interesse di un club di grande blasone e tradizione calcistica come il Palermo FC, le cui ambizioni sono state ulteriormente rilanciate dall'ingresso nella galassia City Football Group, non lo lascerebbe di certo indifferente. Al momento non esiste concretamente alcuna trattativa, semplicemente un sondaggio embrionale, volto a testare eventuale disponibilità tra le parti e margini di fattibilità dell'operazione. Tra i profili vagliati dal management rosanero per rinforzare il reparto avanzato del Palermo di Eugenio Corini, c'è anche quello di Giuseppe Sibilli.