Calciomercato Palermo, idea Plizzari per la porta: il Milan valuta il prestito

L’ex Parma Alessandro Plizzari potrebbe essere il nuovo portiere rosanero: il Milan valuta il prestito

Mediagol ⚽️

A pochi giorni dalla promozione in Serie B conquistata ai playoff e con un futuro ancora tutto da scrivere, sono tante le incognite relative ai protagonisti della splendida cavalcata dei rosanero verso la cadetteria. In attesa dell'evolversi della situazione sul fronte societario, il Palermo pensa già al mercato. Secondo quanto appreso dall'"Ansa", infatti, il portiere Alessandro Plizzari potrebbe essere il prossimo portiere dei rosanero.

Il nome dell’azzurrino di proprietà del Milan - che sta rinnovando il contratto di Mirante, è stato accostato nelle ultime ore alla squadra siciliana dopo che i rossoneri hanno scelto di trovare una nuova soluzione prestito per Plizzari: reduce dall'esperienza a Lecce, in serie B, dove però ha potuto accumulare solo tre presenze in virtù di una tendinopatia rotulea che lo aveva tenuto a lungo fermo e che non gli aveva permesso di tornare in campo al 100%.

Rientrato dal prestito al Lecce, Plizzari potrebbe anche prendere parte al ritiro in rossonero, in attesa che mister Pioli valuti al meglio la permanenza o meno di Tatarusanu. Diversamente, l'estremo difensore potrebbe essere mandato in prestito subito.

Con il possibile addio di Pelagotti, in scadenza di contratto, il Palermo dovrà rafforzare il pacchetto dei portieri. Samuele Massolo, salvo colpi di scena, dovrebbe rimanere in rosanero, ma difficilmente con il posto da titolare. La decisione finale, in ogni caso, dovrebbe spettare alla nuova proprietà.