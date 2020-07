Calciomercato Palermo, idea Ligi per la difesa: la situazione. Peretti e l’asse con la Reggina…

Una nuova idea per la difesa.

“A due mesi esatti dall’inizio del campionato, il mercato del Palermo deve ancora entrare nel vivo, con un organico che necessita però di rinforzi in tutti i reparti”, apre così l’edizione odierna del ‘Giornale di Sicilia’. Se l’attacco è al momento il reparto più sguarnito, in difesa “potrebbe bastare qualche innesto per completare tutto il settore arretrato”.

Ragion per cui, chi sarebbe finito nelle ultime ore nel mirino del club di viale del Fante è Alessandro Ligi, attualmente in forza al Carpi ma prossimo a svincolarsi con il contratto in scadenza. Sulle tracce del centrale classe 1989 vi sarebbe anche la Triestina, altra società che milita in Serie C. L’alternativa resterebbe Zaro del Modena, anche se il Palermo non ha “urgenza di inserire un centrale in squadra”.

Per quanto riguarda il futuro di Manuel Peretti, non è ancora stato formalizzato l’accordo con il Verona per riportare il giovane difensore classe 2000 in Sicilia. Per la fascia sinistra, piacciono Liviero (Vicenza), Ceccarelli (Feralpisalò) e Beruatto (Juventus U23), mentre a destra Garufo della Reggina. “I calabresi hanno sondato la disponibilità del Palermo per alleggerire il proprio organico in vista della prossima stagione in Serie B, ma al momento è tutto fermo. Sia per Garufo che per gli altri giocatori sondati dai rosa: De Rose per la mediana e Corazza per l’attacco, sul quale resta vivo l’interesse di altre società di Serie C come Modena e Ternana. Concorrenza in aumento anche per un altro obiettivo in avanti, Biasci del Carpi: sul capocannoniere del girone B c’è anche la Reggiana“, conclude il noto quotidiano.

Intanto, in attesa dei nuovi acquisti, i “dieci superstiti” della scorsa stagione si apprestano a tornare in città. Se Floriano, Santana, Accardi e Pelagotti non hanno mai lasciato la Sicilia,

nel capoluogo siciliano è tornato anche Pelagotti. Chi andrà in ritiro a Petralia Sottana, dunque, ha già fatto e farà ritorno alla base, in attesa di conoscere le date ufficiali del ritiro pre-campionato.