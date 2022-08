Calciomercato Palermo, idea Di Mariano per il tridente: Corini lo ha già allenato

“Cambia allenatore cambia il mercato”. Apre così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori in casa Palermo . Nella giornata di ieri, l’ufficialità: Eugenio Corini è il nuovo allenatore. Il tecnico originario di Bagnolo Mella, calciatore e capitano del Palermo dal 2003 al 2007, ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2024.

L'attuale binomio dirigenziale Rinaudo-Zavagno, dunque, sta lavorando in maniera serrata in sede di calciomercato per garantire al nuovo allenatore innesti di qualità, utili ad elevare il tasso tecnico e la personalità del mosaico rosanero.

“Un nome che al nuovo tecnico piace per l’attacco è sicuramente quello del palermitano Di Mariano che il Genio ha già allenato a Novara”, si legge. Il classe 1996, che ha vinto i playoff di Serie B due annate fa con la maglia del Venezia e conquistato di recente una promozione diretta in Serie A con il Lecce, non rientrerebbe nel progetto tecnico di Marco Baroni. Ragion per cui, con ogni probabilità, lascerà la Puglia già nel corso della sessione estiva di calciomercato.