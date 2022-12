Calciomercato Palermo, da Floriano e Lucca a De Rose e Damiani: i botti di gennaio

Nel mercato di gennaio il nuovo Palermo targato Mirri ha acquistato giocatori in grado di impreziosire la squadra rosanero. In Serie D il colpo di spessore fu Floriano e quelli di prospettiva Lucca e Silipo. Nella prima stagione in C il club di viale del Fante acquistò il cartellino di De Rose, andando ad implementare la cifra caratteriale del reparto mediano siciliano.