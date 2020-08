Calciomercato Palermo, grandi manovre sul binario mancino: Niccolò Corrado ad un passo dal club rosa. I dettagli

Il Palermo sempre più vicino a Niccolò Corrado.

Il giovane terzino sinistro, di proprietà dell’Inter, sembrerebbe avere scelto il Palermo di Boscaglia, nonostante ci fossero diversi club di Serie B a corteggiarlo, tra cui la Virtus Entella, l’ultima squadra allenata dal nuovo tecnico rosanero prima di approdare alla corte del binomio Mirri-Di Piazza.

In teoria il trasferimento del giocatore dovrebbe avvenire “attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto” si legge nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Da definire ancora i dettagli dell’operazione relativamente allecifre. Dunque, se tutto andrà a buon fine, Corrado già dalla prossima settimana potrebbe raggiungere il gruppo rosanero che da una settimana è in ritiro di Petralia Sottana dove resterà fino al 14 settembre, prolungando così a 21 giorni la preparazione precampionato. Non più un ritiro della durata di 15 giorni come inizialmente programmato, il tecnico nativo di Gela, di concerto con la dirigenza del club, ha deciso di protrarre la preparazione estiva in vista dell’avvio della prossima stagione calcistica. Appendice temporale utile a favorire l’inserimento dei nuovi acquisti che dovrebbero aggregarsi alla squadra già dalla settimana prossima, oltre che a definire l’accordo per l’utilizzo del Pasqualino di Carini, dove la squadra dovrebbe allenarsi quotidianamente una volta rientrata in sede. “Il Comune di Carini, infatti, nelle prossime settimane dovrà riassegnare l’impianto attraverso un bando” si legge ancora.

