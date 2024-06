Calciomercato Palermo, GdS: “Vandeputte una priorità, sprint per Ferrari-Di Chiara”

Il punto sul mercato in entrata: a centrocampo la prima scelta resta Mazzitelli, sullo sfondo Hasa. In avanti spunta il giovane Vata del Celtic.

Mediagol ⚽️ 22 giugno - 10:31

"Il Palermo si mette a caccia di Vandeputte". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis continua a lavorare alacremente al fine di costruire un organico che possa puntare al salto di categoria. E per arrivare al 7 luglio a Livigno con delle novità significative. Il ds rosanero "vuole assicurare a Dionisi almeno un nuovo acquisto per reparto, in modo che durante le amichevoli estive il tecnico possa valutare il modulo e i giocatori", si legge.

Una delle priorità è ingaggiare un nuovo terzino sinistro. Il Palermo, infatti, vuole evitare di arrivare al ritiro scoperto in quel ruolo, considerando che Lund potrebbe tornare dalla Copa America a metà luglio e Aurelio è in procinto di partire. "La pista Di Chiara, ex Primavera rosanero, è nuovamente calda", con il giocatore che dopo la promozione in Serie A conquistata da protagonista, non è più una prima scelta per il Parma. "Il suo contratto scade nel 2025, e Palermo potrebbe puntare su di lui con un’operazione a basso costo".

Un altro nome caldo è quello di Jari Vandeputte. Il club di viale del Fante aveva già tentato di acquistarlo a gennaio, senza successo, "ma ora il belga è una priorità". Torino e Udinese non avrebbero intenzione di versare i 3,5 milioni di euro richiesti dal Catanzaro, ma il Palermo "potrebbe provare a ridurre le pretese del club giallorosso". Anche il Frosinone sarebbe sulle tracce del centrocampista classe 1995, con Vivarini pronto a subentrare come allenatore.

"La prossima settimana potrebbe essere decisiva anche per Ferrari, con una competizione tra Venezia e Palermo. Il club rosanero è leggermente avanti, considerando Ferrari una prima scelta per la difesa. Ritroverebbe Dionisi e sostituirebbe Marconi", prosegue il noto quotidiano. Lucioni potrebbe restare se non dovesse ricevere proposte biennali da altre squadre, mentre si osserva Nikolaou, potenzialmente legato alla trattativa con Lucioni. Uno tra Nedelcearu e Graves partirà, con Peda destinato a sostituirlo. A centrocampo, il preferito resta Mazzitelli, ma la concorrenza è alta. Palermo mantiene viva la pista che porterebbe a Hasa della Juventus Next Gen. In attacco, oltre a Lapadula ed ai fratelli Esposito, il nuovo nome è quello di Rocco Vata, in scadenza di contratto con il Celtic. Anche il Watford è interessato al giovane attaccante irlandese classe 2005.