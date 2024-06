Calciomercato Palermo, GdS: “Spunta l’idea Caligara, occhi anche su Pio Esposito”

Il direttore sportivo Morgan De Sanctis avrebbe già avviato i contatti con gli agenti dei giocatori attualmente in organico per discutere il progetto tecnico attorno a ciascun elemento. Parallelamente, sono state aperte diverse piste per potenziali nuovi acquisti. In cima alla lista dei desideri del club targato City Fotball Group c'è Sebastiano Esposito, giovane attaccante di proprietà dell'Inter, reduce da una buona stagione in prestito alla Sampdoria. La possibile formula per il suo trasferimento potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di promozione. "Un’alternativa potrebbe essere il fratello minore, Francesco Pio, reduce da un anno allo Spezia. Un altro nome interessante è quello di Topalovic, fantasista sloveno del Domzale", si legge.