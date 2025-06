Calciomercato Palermo, GDS: “Si apre un asse con lo Spezia, riflettori su Elia e Reca”

I liguri si terranno Aurelio, ma nel frattempo trattano la cessione dei due esterni

Mediagol ⚽️ 11 giugno 2025 (modifica il 11 giugno 2025 | 06:35)

Il Palermo, come riportato dal Giornale di Sicilia, sta lavorando intensamente sul mercato, pur consapevole che l'operatività vera e propria inizierà solo dopo la firma di Filippo Inzaghi. Il club rosanero sta esplorando diverse opzioni, sia in entrata che in uscita, con l'obiettivo di avere una rosa già ben definita in vista del ritiro estivo.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano, uno dei club con cui i dialoghi sono più intensi è lo Spezia. La squadra ligure si appresta a riscattare Aurelio e, allo stesso tempo, ha nelle proprie file diversi giocatori che interessano al Palermo. In particolare, l'articolo cita Elia e Reca come opzioni per le fasce, profili già visionati da Osti durante la finale play-off. Per Elia si tratterebbe di un ritorno, mentre Reca, già offerto dodici mesi fa e allora rifiutato dalla direzione sportiva rosanero, potrebbe ora vedere uno scenario ribaltato, anche considerando la sua imminente scadenza di contratto con gli "aquilotti".

Il nome più ambito in casa Spezia, prosegue l'articolo, è però quello di Salvatore Esposito. Il Palermo è probabilmente l'unico club di Serie B in grado di avvicinarsi alle richieste economiche dello Spezia. Il giocatore, inoltre, avrebbe un ruolo centrale nei piani tattici di Inzaghi. Tuttavia, se dovessero arrivare offerte concrete dalla massima serie, è probabile che l'ex Spal e il suo entourage le valutino con priorità. Tra gli altri profili monitorati dal Palermo figurano anche Borrelli per l'attacco e Audero per la porta.

Non mancano, come sottolineato dall'articolo, i primi dialoghi anche sul fronte delle uscite. È a buon punto la trattativa che vedrebbe Vasic approdare al Padova, mentre Desplanches, impegnato con l'Europeo Under 21, è in attesa di proposte. Per Nikolaou si profila un ritorno in Grecia, mentre per Diakité potrebbe esserci un nuovo tentativo da parte del Venezia, che già a gennaio aveva provato ad acquisirlo. L'articolo spiega che, a differenza di allora (quando l'affare saltò per il no di Candela al Palermo), ora l'operazione appare più fattibile. Il Venezia, avendo perso Zerbin per fine prestito, è alla ricerca di un nuovo laterale destro. Da tenere d'occhio anche la situazione di Buttaro, per il quale il Pescara potrebbe rifarsi avanti, sfruttando l'ottimo rapporto tra il terzino e Baldini. Infine, il Giornale di Sicilia conclude che si cercano acquirenti anche per Insigne e Di Mariano.