Calciomercato Palermo, GDS: “Pohjanpalo, ci siamo. Si lavora allo scambio fra Candela e Diakité”

Visite per Magnani, Mazzitelli pista calda.

Oggi potrebbe essere il "grande giorno" per Joel Pohjanpalo. L’attaccante finlandese, convocato per Verona-Venezia, potrebbe disputare la sua ultima partita con la maglia arancioneroverde prima di trasferirsi al Palermo. Come riportato dal Giornale Di Sicilia nell'edizione odierna, "questa è la semplice somma degli addendi che porta come risultato ad una complessa operazione di mercato". Il Venezia incasserà 4 milioni più bonus, mentre il giocatore firmerà un contratto di quattro anni e mezzo a cifre molto superiori rispetto a quelle attuali, con il progetto rosanero che punta deciso alla Serie A.

L’operazione resta legata a un dettaglio cruciale: "gli arancioneroverdi non hanno ancora chiuso con Shomurodov", individuato come sostituto di Pohjanpalo. Tuttavia, l’ottimismo prevale, con le trattative che potrebbero concludersi già tra oggi e domani. Tra Venezia e Palermo resta aperta anche "l'ipotesi Diakité-Candela": uno scambio di prestiti che potrebbe sbloccarsi a breve. Il GDS spiega che "le operazioni sarebbero in qualche modo collegate" e strettamente legate alla cessione di Pohjanpalo.

Sul fronte difensivo, il Palermo chiude per Giangiacomo Magnani, con il giocatore che svolgerà oggi le visite mediche. Il giornale sottolinea che "l’arrivo di Magnani non esclude quello di Marcandalli", il giovane difensore del Genoa è legato al futuro del rumeno Nedelcearu, per cui la decisione definitiva potrebbe arrivare in giornata.

Per quanto riguarda il centrocampo, il Palermo si muove con cautela. Luca Mazzitelli è il profilo preferito, un giocatore che "vuole lasciare Como per provare a giocare con continuità ancora in A o in una piazza importante di B". Tuttavia, il Giornale di Sicilia spiega che "i rosanero devono prima sfoltire il reparto mediano" per evitare un "overbooking". Tra le possibili uscite, quella di Dario Saric è la più concreta, ma non è l’unica. Anche altri centrocampisti potrebbero essere valutati per operazioni in uscita, consentendo così l’arrivo di un rinforzo in una zona nevralgica del campo.