Calciomercato Palermo, GDS: “Più soldi per Pohjanpalo, si aspetta il sì del Venezia”

Il ds Osti alza l'offerta a quasi quattro milioni, il club lagunare dovrebbe dare il via libera per l'attaccante finlandese.

⚽️ Mediagol 23 gennaio 2025 (modifica il 23 gennaio 2025 | 07:01)

Joel Pohjanpalo è sempre più vicino a vestire la maglia rosanero. Come evidenziato dal Giornale di Sicilia, "la trattativa per portarlo in Sicilia continua a procedere nel verso giusto e la distanza tra domanda e offerta è ormai ridotta al minimo", con il direttore sportivo Osti che ha rilanciato l’offerta fino a quasi quattro milioni di euro. Il giocatore avrebbe già accettato la proposta del Palermo, che gli garantirebbe un ingaggio superiore al milione di euro, una cifra di tutto rispetto per la Serie B.

L’arrivo di Pohjanpalo potrebbe sbloccare l’uscita di Thomas Henry, destinato alla Sampdoria, "probabilmente via Verona, proprietaria del suo cartellino", scrive il quotidiano.

Il Palermo valuta anche rinforzi in altri reparti. Per la fascia destra si parla di Antonio Candela del Venezia, con la possibilità di uno scambio con Diakité. "Per nessuno dei due, però, al momento c’è stato un affondo", precisa il GdS, ma nei prossimi giorni potrebbero aprirsi nuovi scenari.

Il club rosanero continua a lavorare per altri rinforzi. Tra i nomi accostati figura Luca Mazzitelli, centrocampista del Como. "Nei prossimi giorni potrebbero crearsi delle situazioni favorevoli", scrive il GdS, alimentando l’idea di un affondo nei confronti del mediano.

Sul fronte difensivo, è in dirittura d’arrivo l’accordo per Giangiacomo Magnani, centrale del Verona in scadenza a giugno. "Una pedina fondamentale per completare un reparto difensivo che è carente almeno di un elemento", afferma il giornale, considerando anche l’ormai probabile addio di Nedelcearu, corteggiato da club esteri.

Per quanto riguarda le uscite, il Giornale di Sicilia aggiunge che "Peda è nel mirino della Juve Stabia", mentre gli under Buttaro e Appuah potrebbero essere ceduti per trovare maggiore minutaggio.

Inolre il club rosanero sta monitorando le situazioni di Saric e Insigne. "Entrambi potrebbero partire, soprattutto Insigne", si legge sul Giornale di Sicilia. Il club potrebbe cercare una soluzione per ridurre il numero di giocatori over in rosa.