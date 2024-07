Calciomercato Palermo, GdS: “Nikolaou ok, Ferrari verso la Cremonese. Idea Gyomber”

Affare in dirittura d'arrivo con lo Spezia per l'arrivo del centrale greco. E per la regia si complica la pista Mazzitelli.

Mediagol ⚽️ 3 luglio - 11:15

Il Palermo dà ufficialmente il via alla nuova stagione. Sono venticinque i calciatori convocati dal tecnico Alessio Dionisi, che si raduneranno nella giornata di oggi a Coccaglio, in provincia di Brescia, per i test fisici in vista del ritiro che scatterà a Livigno dal 7 al 20 luglio. L'unico volto nuovo è il centrale polacco Patryk Peda, oltre ai portieri della Primavera Francesco Cutrona e Manfredi Nespola. Tra i convocati anche alcuni giocatori in uscita come Jeremie Broh e Peppe Fella. Dionisi, dunque, dovrà fare affidamento, al momento, sui giocatori già presenti in organico e su quelli rientrati dai prestiti. Tuttavia, la società resta attiva sul mercato e il direttore sportivo De Sanctis è impegnato in diverse trattative "per assicurarsi giocatori desiderosi di vestire la maglia rosanero e di sposare il progetto ambizioso del club", si legge.

In porta, l'unico certo di restare è Desplanches, mentre Pigliacelli - salvo sorprese - lascerà già in estate Palermo ed il Palermo. Zoet e Consigli i profili accostato al club di viale del Fante per la successione. Chi potrebbe approdare nei prossimi giorni alla corte di Dionisi è Nikolaou: le parti sarebbero vicine all'accordo, "con 500 mila euro allo Spezia ed il cartellino di Soleri in cambio". Anche Aurelio potrebbe andare in prestito in Liguria. Non sarà, però, l'unico innesto per quanto concerne il reparto difensivo, che necessita di rinforzi, "soprattutto considerando la situazione delicata di Lucioni". Il Palermo potrebbe puntare su Gyomber, che di recente si è svincolato dalla Salernitana. "Anche Ferrari interessa al Palermo, ma sembra vicino alla Cremonese. Per le fasce laterali, c’è un interesse concreto per Carissoni, ma manca ancora qualche dettaglio per chiudere l’accordo", prosegue il noto quotidiano.

A centrocampo, in cima alla lista dei desideri il profilo di Luca Mazzitelli. Tuttavia, la situazione resta complessa a causa della resistenza del Frosinone, mentre Viola e Hasa "sono piste interessanti ma non prioritarie". In attacco, molto dipenderà dal ritiro e dal rapporto tra il capitano Brunori ed il tecnico Dionisi. Soleri è in procinto di lasciare, mentre Insigne e Di Mariano saranno valutati durante il ritiro. Seguiranno aggiornamenti...