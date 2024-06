Calciomercato Palermo, GdS: “In avanti c’è la suggestione Lapadula”. La situazione

"Palermo, in avanti c’è la suggestione Lapadula". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che si sofferma sul reparto offensivo rosanero, che subirà con ogni probabilità una rivoluzione in sede di calciomercato. Chi potrebbe lasciare Palermo ed il Palermo nel corso della sessione estiva è Matteo Brunori. Il calciatore, alla soglia dei trent'anni, sembra orientato a volersi giocare le sue carte in Serie A.

"Il Palermo sta valutando attentamente le mosse per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto in caso di partenza del capitano Matteo Brunori", si legge. Uno dei nomi sul taccuino del direttore sportivo Morgan De Sanctis è quello dell'attaccante del Cagliari, Gianluca Lapadula. Protagonista a suon di gol della promozione dei sardi in Serie B nel 2022/23, il classe 1990 è reduce da una stagione tutt'altro che brillante per via di qualche infortunio. "Se dovesse decidere di rilanciarsi in Serie B, il Palermo sarebbe pronto ad accoglierlo come punto di riferimento offensivo, considerando il suo carisma ed esperienza. Tuttavia, anche Pisa, Sampdoria e Brescia hanno mostrato interesse per il giocatore, impegnato attualmente in Coppa America", prosegue il noto quotidiano.