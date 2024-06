Calciomercato Palermo, GdS: “Idea Fulignati, ma l’affare è in salita”. La situazione

Il Palermo è al lavoro per costruire e potenziare l'organico a disposizione del nuovo tecnico Alessio Dionisi. Il direttore sportivo Morgan De Sanctis è alla ricerca di un nuovo portiere che affiancherà Desplanches. In cima alla lista il nome di Andrea Fulignati, attualmente in forza al Catanzaro. "La squadra siciliana è interessata a creare una competizione sana per il posto da titolare, non volendo che il nuovo acquisto sia solo una riserva. Fulignati, che ha avuto un’ottima stagione con il Catanzaro, risulta attraente non solo per le sue prestazioni ma anche per il legame familiare con Palermo, dato che sua moglie è palermitana", scrive l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia".