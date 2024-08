Calciomercato Palermo, Gds: “Ferrari o Ceccherini in difesa, piace Crnac in avanti”

Fase delicata in cui calciomercato ed avvio della stagione agonistica si intrecciano ed intersecano, con primo turno di Coppa Italia e partenza dei campionati di A e B nel cuore della sessione estiva della campagna trasferimenti. Palermo che ha già ultimato gran parte delle operazioni, sia in entrata sia in uscita, rifinendo e potenziando la rosa a disposizione di Dionisi in ogni reparto. Tuttavia, manca ancora qualcosina per ritenere completo l'organico rosanero e l'edizione odierna del Giornale di Sicilia sintetizza quali potrebbero essere i prossimi movimenti in seno alla compagine siciliana. Certamente De Sanctis si sta adoperando alla ricerca di un centrale difensivo esperto e strutturato che implementi ulteriormente il livello della retroguardia: Ceccherini dell'Hellas Verona e Ferrari, svincolato ex Sassuolo, restano profili più che spendibili per management ed area tecnica rosanero. Graves dovrebbe raggiungere Stulac alla Reggiana mentre emergerebbe la volontà di trattenere alla corte di Dionisi il giovane Peda, subentrato a Nedelcearu nel finale della vittoriosa sfida in Coppa Italia contro il Parma. Sul fronte offensivo piace il giovane attaccante croato, Ante Crnac, classe 2003 di proprietà del Rakow, mentre Giacomo Corona è vicinissimo al prestito al Pontedera.