Calciomercato Palermo, GdS: “Da Gallo a Fiordilino, le bandiere tornano di moda?”

Il Palermo non ha mai sfruttato la lista C, dedicata alle bandiere. E anche quest'anno la situazione potrebbe non cambiare. Ma...

Mediagol ⚽️ 22 giugno - 10:52

"Opportunità mai sfruttata, le bandiere tornano di moda?". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. Le normative, si sa, permettono ai club di Serie B di aumentare il numero di giocatori disponibili attraverso la lista "C", dedicata alle bandiere. Ogni squadra può inserire fino a due giocatori che abbiano giocato per almeno quattro stagioni consecutive con lo stesso club. Ma il Palermo non ha mai utilizzato questa possibilità. E "anche quest’anno sembra che la situazione non cambierà. [...] Tuttavia, il mercato potrebbe offrire alcune opportunità interessanti", si legge.

Antonino Gallo, terzino sinistro palermitano in forza al Lecce, è reduce da una buona stagione in Serie A con 35 presenze e 3 assist, contribuendo alla salvezza dei salentini. "Anche se è difficile che il Palermo riesca a convincere Gallo a scendere di categoria, sarebbe un acquisto importante per la squadra". Un altro giocatore bandiera potrebbe essere Un’altra possibilità potrebbe essere Luca Fiordilino, che ha già lavorato con il nuovo tecnico Alessio Dionisi, durante la stagione 2019/20, dove era un perno del centrocampo del Venezia. "Anche Santoro del Modena potrebbe essere un’opzione, sebbene il Modena l’abbia riscattato dal Perugia e sia improbabile che lo lasci andare senza offerte importanti. Infine, c’è Antonino La Gumina, che non ha brillato nelle ultime stagioni ma potrebbe rilanciarsi tornando a Palermo dalla Sampdoria, dopo il prestito al Mirandes in Serie B spagnola", conclude il noto quotidiano.