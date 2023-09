Calciomercato Palermo, GdS: “Chiude il… grand hotel. Ora tre uscite”

L'obiettivo del club rosanero è quello di trovare una sistemazione per i tre esuberi ancora in organico: Crivello, Marong e Doda.

"Tre operazioni, due in entrata e una in uscita, per ritenere chiuso il mercato: una è già ufficiale, le altre due sono in dirittura d’arrivo e dovrebbero consentire al Palermo di non trascorrere le ultime ore di trattative con agitazione e concentrare gli sforzi sulla preparazione della sfida con la Feralpisalò". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo.