Calciomercato Palermo, Foglia non sarà rosanero: rinnovo ad un passo con l’Arezzo. I dettagli

Sembrava potesse approdare alla corte di Roberto Boscaglia.

Fabio Foglia, da tempo nel mirino del club di viale del Fante per impreziosisce ulteriormente l’organico con un nuovo e prezioso tassello, non vestirà la maglia rosanero. Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb’, infatti, in queste ore, l’Arezzo e l’agente del calciatore, Andrea Fulco, avrebbero trovato l’intesa di massima per il rinnovo del contratto che lega attualmente l’esperto centrocampista al club toscano, in scadenza nel 2021.

L’Arezzo, dunque, è pronto a blindare Foglia, rispedendo al mittente l’offerta del Palermo che aveva messo sul piatto un biennale. Approdato in Toscana nell’estate del 2016 e diventato vero e proprio pilastro e riferimento della squadra allenata fino a giugno da Daniele Di Donato, il classe 1989 nella giornata di lunedì potrebbe firmare il nuovo accordo e legarsi all’attuale società di appartenenza per altri tre anni.