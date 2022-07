Calciomercato Palermo, Floriano rinnova: accordo annuale per l’ex Bari

Il Palermo riabbraccia Roberto Floriano: tra i protagonisti della cavalcata rosanero verso la promozione in Serie B. Assecondando una volontà fortemente palesata dal tecnico toscano, il Palermo targato City Football Group rinnova il contratto dell'esterno offensivo classe '86: per lui accordo annuale fino al 30 giugno 2023, come reso noto dal club di Viale del Fante tramite una nota ufficiale diramata attraverso i propri canali di riferimento.