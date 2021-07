Calciomercato Palermo, Filippi ha già scelto il secondo portiere: le ultime

Con la conferma di Alberto Pelagotti e l'addio di Mattia Fallani, il tecnico del Palermo avrebbe già individuato un "secondo" di sua fiducia

Difenderà i pali rosanero anche nella stagione 2021-22. Stiamo parlando di Alberto Pelagotti. Il portiere ex Empoli è uno dei tanti calciatori attualmente in organico legato al club di viale del Fante da un contratto che scadrà tra un anno, il 30 giugno 2022. Ciò nonostante, la sua permanenza in Sicilia non è mai stata in discussione. Senatore, leader e pilastro dello spogliatoio, l'estremo difensore classe 1989 è reduce da un'annata caratterizzata da alti e bassi, ma finita in crescendo.