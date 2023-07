Calciomercato Palermo, Fella in uscita: su di lui offerte dalla Serie C

Reduce dall'ultima stagione in prestito al Monopoli, per Fella si prospetta un'altra annata in Serie C. Come riporta "Il Quotidiano di Puglia", sul classe 1993 c'è l'interesse forte del Taranto, che dopo l'ingaggio di Pietro Cianci cerca un altro colpo per la promozione. Quella dei rossoblu però non è l'unica offerte, il quotidiano spiega che i pugliesi dovranno superare la concorrenza per assicurarsi il cartellino di Peppe Fella.