Calciomercato Palermo, Fella e Somma in uscita? Il Cesena sull’ex Avellino, le ultime

"La lista, adesso, non lascia più scampo. Non solo per gli over, ma anche per gli under, perché il Palermo si ritrova pieno di esuberi", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia". La firma di Segre ha portato a quota 17 gli elementi over in organico e l'ultimo slot verrà occupato - salvo sorprese - da Mateju. Ogni altro over (come il centrocampista Saric) richiederà un'uscita ed è per questo che il duo composto da Rinaudo e Zavagno si sta mobilitando per la cessione di alcuni elementi non considerati più parte integrante del progetto tecnico targato Corini.