Calciomercato Palermo: Felici rescinde con il club rosa e torna al Lecce

A breve Mattia Felici non sarà più un giocatore del Palermo. Come già documentato dalla nostre redazione (LEGGI QUI), il calciatore non è partito con la squadra rosanero in direzione Rovetta, dove domani la compagine di Baldini disputerà la seconda amichevole stagionale contro il Pisa. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di "Mediagol.it" è in via di definizione la rescissione consensuale del contratto che lega il classe 2001 al club di Viale del Fante: tra i protagonisti più brillanti della promozione dalla D alla C, nella stagione 2019/20, con Rosario Pergolizzi in panchina.