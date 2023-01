Calciomercato Palermo: ecco Tutino, si stringe per Verre. Idea Murru…

Operazione definita cn la base di un prestito con diritto di riscatto in favore del Palermo, con Corini che potrà avvalersi delle prestazioni di un interprete di assoluto spessore per la categoria in zona nevralgica ed il club ligure che potrà alleggerire il proprio monte ingaggi in una fase palesemente critica sul fronte finanziario. Si sonda anche l'opzione Murru per il ruolo di laterale mancino. Solo un'ipotesi al momento, tra le tante vagliate dal ds Rinaudo, coadiuvato e supportato dal nuovo consulente tecnico della holding, Riccardo Bigon, per ampliare le opzioni in una zona del campo che vede al momento il solo Marco Sala tra gli specialisti in quella posizione. Il profilo di Martella, in forza alla Ternana ed i cui interessi sono curati dallo stesso agente di Tutino, non convince del tutto. Il club rosanero prosegue nella sua opera di monitoraggio, setacciando il mercato, anche su scala internazionale, al fine di individuare il profilo giusto per la corsia di sinistra.