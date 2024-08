Calciomercato Palermo, è ufficiale: depositato il contratto di Le Douaron in Lega

L'ala sinistra, che può agire anche a destra o da punta centrale, lascia il Brest per approdare alla corte di Alessio Dionisi.

Jeremy Le Douaron è ufficialmente un nuovo giocatore del Palermo. Pochi istanti fa, la società rosanero ha depositato in Lega il contratto dell'attaccante classe 1998. Si tratta principalmente di un'ala sinistra, che può agire anche a destra o da punta centrale. Il giocatore approda alla corte di Alessio Dionisi a titolo definito per una cifra che si aggirerebbe intorno ai quattro milioni di euro. Superate le visite mediche di rito, Le Douaron ha firmato il contratto che lo legherà al club di viale del Fante, in attesa dell'annuncio ufficiale da parte della stessa società.