Calciomercato Palermo, da Di Piazza a Garufo: gli uomini nel mirino del duo Castagnini-Sagramola

Il Palermo si prepara alla campagna acquisti.

Il club di Viale del Fante ripartirà dalla dagli otto big della passata stagione che sono stati riconfermati (Pelagotti, Accardi, Crivello, Lancini, Martin, Martinelli, Floriano e Santana), per i quali manca solo la formalità della firma. In attesa di potere risolvere anche la questione relativa gli under, l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola e il direttore sportivo Renzo Castagnini hanno messo gli occhi sul mercato con l’obiettivo di allestire lo staff e la squadra che dovrà conquistare il salto di categoria.

L’edizione odierna della Repubblica ha fatto il punto sugli uomini, svincolati o attualmente impegnati con altri club, su cui la società rosanero ha messo gli occhi: “Sul fronte degli acquisti piacciono molto il mediano De Rose e il difensore Garufo – che prenderebbe il posto di Massimiliano Doda in caso di mancata conferma – entrambi neopromossi in Serie B con la Reggina. Per l’attacco si segue la pista che porta a Matteo Di Piazza, centravanti del Catanzaro ed ex del Catania, che potrebbe lasciare i giallorossi, eliminati di recente dai play- off. Piacciono anche lo svincolato Paponi e il centravanti del Monza Brighenti. Tuttavia, al momento, sono liberi di firmare nuovi accordi solamente i calciatori svincolati. Quelli con i contratti in scadenza, non impegnati in competizioni ufficiali ancora in corso, potranno solamente trovare un’intesa con altre squadre prima di regolarizzare le rispettive posizioni all’apertura del calciomercato”.

Palermo, i passi verso la C: via libera ai rinnovi con otto big, attesa per gli under